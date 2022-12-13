الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

صرف الدولار
صرف الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشا.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 24.57 جنيه للشراء، و24.62 للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 24.58 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.61 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.65 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.59 جنيه للشراء، و24.67 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 25.87 جنيه للشراء، و25.99 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل اليورو 25.91 جنيه للشراء ، و26.05 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 26 جنيها للشراء، و26.09 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا خلال تعاملاته ما بين 5 إلى 10 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 30.10 جنيه للشراء، و30.29 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 30.15 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 30.20 جنيه للشراء، و30.30 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 6.69 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 77.39 جنيه للشراء، و80.24 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري تعاملات البنوك المصرية الأصول التعاملات

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وائل لطفي

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