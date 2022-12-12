بالتعاون مع «القومى للمرأة».. قصر ثقافة أسوان يواصل استضافة جلسات الدوار

عقد قصر ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، اليوم الإثنين، عددًا من الفاعليات الثقافية والفنية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل فعاليات قصر ثقافة أسوان..

عقد بيت ثقافة أدفو محاضرة بعنوان "الأدب الشعبى عند الطفل"، حاضر خلالها، مصطفى عباس، حيث أشار إلى الترابط بين الأدب الشعبي وأدب الطفل، مؤكدًا أن الفن القصصي عبارة عن حكايات قصيرة تقدم درسا أخلاقيًا، وأكثر شخصياتها من الحيوانات أو الأشياء الناطقة التي يمكنها التحدث والتصرف كالإنسان، منها حكايات الأساطير ولها دور مهم في عالم الأطفال الممتلئ بالمغامرات والخيال، وخاصة أن الناس قد ألفوا منذ زمن بعيد حكايات عن الأبطال الذين يتحكمون في الظواهر الطبيعية كالعواصف والرعد والشمس، وقصص الخيال وهي تصور أُناسا وحيوانات لا وجود لها في دنيا الواقع، ومن أشهرها مغامرات أليس في بلاد العجائب، القصص الاجتماعية وهي قصص تعنى بموضوعات اجتماعية ومشكلات شخصية، وقد عالجت قصص الأطفال بواقعية شديدة، وهي من أجمل وأفضل ما يمكن أن يفيد الطفل.

واستضاف بيت ثقافة كلابشة محاضرة بعنوان "الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع"، ألقاها الدكتور فوزى عبد العاطى، قال خلالها إن الإدمان آفة تعانى منها المجتمعات وتنعكس سلبا على المدمن وتنتج عنها أضرار صحية ونفسية واجتماعية ما يؤثر في المدمن وفي محيطه وفي المجتمع ككل، ومن أبرز أضرار الإدمان رفض القيم والمبادىء العائلية والأخلاقية والدينية، التّحدي المتزايد للوالدين وللمجتمع، الانحراف السلوكي و الميل نحو القتل، السرقة، الاغتصاب، ازدياد حالات الطلاق، التفكك الأسري، المشاكل العائلية، حدوث أمراض نفسية مزمنة واضطرابات عقلية كالإصابة بمرض الاكتئاب، والقلق، والهلوسة.

فيما استضافت قرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو، جلسات الدوار" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بأسوان وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، حيث بدأت الفعاليات بقصيدة فى مدح الرسول "ص" للشيخ مصطفى شاذلي، تلتها أمسية شعرية شارك فيها الشاعر سيد عيسى بقصيدة "لابى الذى غاب، لغتى الجميلة"، وموال "أم العيال، وفراق الأم" للشاعر حسن حفنى، وقدم عرض مسرح عرائس بعنوان "فصيلة ورشيدة" للفنان هانى فهمى، تناول العرض فكرة مشروع الادخار والاقراض القومى الذى يرعاه المجلس القومى للمرأة من خلال التطبيق الإلكتروني "تحويشة" والذى يدعم فكرة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريبها على الادخار وترشيد الاستهلاك وكيفية الاستفادة من القروض وكيفية سدادها للحد من الغاريمات، عرض لمسرح عرائس "أراجوز الأراجيز" والذى يقدم فكرة عدم تفضيل الولد عن البنت وإعطاء البنت كافة حقوقها من التعليم والعمل من خلال تحريك العرائس والتفاعل مع الحاضرين، وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة التنورة والذى قدمت عده عروض من التراث الشعبي الأصيل وسط تفاعل وتجاوب مع الحاضرين.