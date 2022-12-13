الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 13-12-2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح

ننشر لكم أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 13-12-2022 والتي تكون محور بحث من قبل الملايين من المسلمين الراغبين بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في بداية اليوم  لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية.


أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 13-12-2022

يمكن للراغبين في معرفة أدعية  الصباح اليوم الثلاثاء 13-12-2022 تصفح أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح في المكتبات العامة وغير ذلك أو عن طريق موقع الدستور الإلكتروني وهي كالتالي:-

  • اللهم أدخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا واجعل الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا واللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري و أرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب يا كريم.. اللهم لا تحرمني من طموحا أسعى لتحقيقه اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري.

 

  • اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر لنا أمورنا .. واختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا .. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك .. وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك .. اللهم أملأ قلوبنا بحبك .. اللهم ارحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق.

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  • اللهم إني ابليتني فاجعلني عبدا صبورا .. وإن أنعمت علي فاجعلني عبدا شكورا .. اللهم إني كما ادعوك لنفسي ادعوك لمن يعز علي في الدنيا واحبهم فيك .. اللهم إني أسألك أن ترزقني في كل خفقة قلب فرحا وطمأنينة .. وفي كل مخرج عين مخرجا واستقرار وأمنا .. وفي كل دعاء استجابة ورحمة وغفران.

 

  • اللهم باسمك نبدأ يومنا راجين رحمتك متوكلين عليك .. متبرءيين من حولنا وقوتنا ملتجءين إلى حولك وقوتك .. ربي أسألك برحمتك وعظمتك إلا تجعل للحزن مكانا في قلبي وأن ضاقت بنا الاحزان يوما وسعها لنا برحمتك يا كريم.. اللهم طهر يومنا من الهم والحزن وو افتح لنا أبواب السعادة والأمل.
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  • اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك وجنتك وصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وشفاك وغناك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك وغناك وحفظك .. اللهم اجعلني من النفوس الطاهر والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة وأرزقنا طيب المقام وحسن الختام.

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الأدعية وأذكار الصباح الأدعية أذكار الصباح دعاء الفجر الفجر قراءة القرآن التسبيح

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