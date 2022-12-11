يعتبر الدعاء من وسائل تقرب العبد إلى الله، وبعد يوم مضغوط في العمل، يسعى البعض في التقرب إلى الله بالدعاء قبل النوم، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

أدعية دينية قبل النوم من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم.

اللهم إني أسلم نفسي لك، وأفوض أمري وأمر دنيايا لك، ووجهت وجهي لك، رغبة لك يا ألله، فأنت الملجأ والمنجي، آمنت بما أنزلت وإتبعت رسولك، بأسمائك الحسنى أضع جنبي وباسمك أرفعه، أغفر لي زلاتي وإسرافي في أمري، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

أدعية النوم

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

سبحانك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، أسألك يا الله ان تجعلني صابرا شاكرا لنعمتك التي أنعمت بها علي، وارزقني رحمتك في الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شئ أنت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شئ وانت الاخر فليس بعدك شئ وانت الظاهر فليس فوقك شئ وانت الباطن فليس دونك شئ اقض عنا الدين واغننا من الفقر.