السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أدعية لمغفرة الذنوب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الدعاء من العبادات المقربة إلى الله، ويسعى الكثيرين إلى مغفرة الذنوب، لذا نقدم في السطور التالية عدد من الأدعية الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية لمغفرة الذنوب.

أدعية لمغفرة الذنوب من القرآن الكريم والسنة النبوية:

اللهمَّ إنِّي أسألك يا الله بأنَّك الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنَّك أنت الغفور الرَّحيم.

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أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي  ولا تجازني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم علي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي الذنوب والكبائر يا الله يا كريم.

أستغفر الله العظيم فراراً من غضبِ الله إلى رضى الله، أستغفر الله العظيم فراراً من سخطِ الله إلى عفوِ الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من الإفراط والتفريط، ومن التخبيط والتخليط، ومن مقارفة الذنوب، ومن التدنس بالعيوب، استغفر الله العظيم من الذنوب والكبائر ما أعلم منها وما لم أعلم.

اللهم إني استغفرك وأتوب إليك من كل ذنب يوجب سواد الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ومن كل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع اليسر، ومن كل ذنب يدني الآجال ويقطع الآمال ويشين الأعمال، ومن كل ذنب يدنِّس مني ما طهرته ويكشف عني ما سترت.

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أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عني نعمتك، أستغفر الله من كل ذنب يورث الأسقام والضنا ويوجب النقم والبلاء ويكون يوم القيامة حسرةً وندامة، ومن كل ذنب تبت إليك منه ونقضت فيه العهد فيما بيني وبينك جراءة مني عليك لمعرفتي بعفوك.

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