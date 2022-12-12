الثاني خلال أسبوع.. حريق ضخم في مركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو

نشب حريق ضخم في مركز تجاري، اليوم الاثنين، في مدينة بلاشيخة في العاصمة الروسية موسكو، وامتد الحريق على مساحة 500 متر مربع.

وحول أسباب الحريق في مركز التسوق ستروي بارك، ذكرت المعطيات الأولية أن اشتعال النيران في مواد البناء في منطقة مكشوفة بجوار المبنى كانت وراء الحريق، ومن ثم امتد الحريق إلى الطابق الأول من المركزي التجاري، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

وأفادت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن السلطات، بأن حارس في المركز التجاري أصيب بحروق في الجهاز التنفسي العلوي، حيث حاول إطفاء الحريق بنفسه قبل وصول رجال الإطفاء.

ولفتت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مساحة النار 500 متر مربع، وأن وحدات الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث.

ويعتبر هذا الحريق هو ثاني حريق لمركز تجاري في غضون أيام، عقب حريق يوم الجمعة الماضي في مركز تجاري بضاحية خيمكي شمال العاصمة موسكو.

واشتعلت النيران الجمعة الماضية في متجر مواد البناء "OBI" وبلغت مساحة الحريق نحو 18 ألف متر مربع.

وزارة الطوارئ الروسية: حريق ضاحية موسكو عمل إجرامي

وتشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع فى مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو نجم عن عمل إجرامي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت إدارة الطوارئ الروسية أعلنت الجمعة الماضية، أن فرق الإطفاء تكافح حريقًا ممتدا على مساحة 7 آلاف متر مربع، اندلع ليل "الخميس - الجمعة" في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية على تطبيق "تليجرام" في منطقة موسكو، يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة سبعة آلاف متر مربع، واندلع الحريق في مركز التسوق "ميجا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال موسكو.

ولاحقًا، أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو بمصرع شخص واحد في حريق كبير اندلع في متجر "OBI" في مركز "ميجا خيمكي" للتسوق الواقع في المقاطعة.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، يوم الجمعة الماضية "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر "OBI". اندلع حريق تبلغ مساحته 150 متر مربع في سقف المبنى.