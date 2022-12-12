وزير الزراعة ينعى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه والنيابة عن جميع العاملين في وزارة الزراعة العالم الجليل الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH بإقليم الشرق الأوسط والذي وافته المنية اليوم.

وأكد القصير أن الفقيد الراحل كان نموذجا ومثلا يتحذى في العمل والإخلاص والأخلاق

ودعا "وزير الزراعة" المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.