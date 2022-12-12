الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ينعى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

دعبدالحكيم محمود
دعبدالحكيم محمود

نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه والنيابة عن جميع العاملين في وزارة الزراعة العالم الجليل الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية   WOAH بإقليم الشرق الأوسط والذي وافته المنية اليوم.

وأكد القصير أن الفقيد الراحل كان نموذجا ومثلا يتحذى في العمل والإخلاص والأخلاق 
ودعا "وزير الزراعة" المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

وزير الزراعة ينعي وفاة رئيس الهيئة العامة للخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

علاقة غير شرعية بأسيوط تنهى حياة مواطن والجنايات تعاقب المتهم بالسجن المشدد

بسبب السجائر.. مسجل خطر يعذب ابن شقيقه حتى الموت فى إمبابة

اليوم.. الحكم في استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات

مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

ألمانيا تتعهد بتوفير 360 مليون يورو لمشاريع التعاون التنموي في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية