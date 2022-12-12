الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو بالأطباء: جراحات ترميم الختان تتم فى الخفاء وليست مرخصة من الصحة

الختان
الختان

 قال الدكتور محمد سلامة، أستاذ طب النساء وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن مركز الاحساس بالمتعة الجنسية عند المرأة مرتبط بالمخ في الأساس وجراحات ترميم الختان التي تجري في المراكز الخاصة تتم في الخفاء وليست مرخصة من وزارة الصحة. 

 

عمليات جراحات ترميم الختان  تقام تحت مسمى التجميل النسائي

وأضاف خلال  لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية  “القاهرة والناس”، أن عمليات جراحات ترميم الختان وغيرها من هذه الممارسات الشائعة تقام تحت مسمى التجميل النسائي.

 

وتابع: "دورنا في نقابة الأطباء حماية أعضاء المرأة من الممارسات الخاطئة وحماية الأثار المترتبة للمرضى، والجهات الرقابية في مصر غير متغيبة عن هذا ويتم ارسال اسماء المراكز والقائمين عليها، والموضوع بقى باطل أريد به حق وفي ضحايا كتير جدا"، مؤكدا أن الخطر الأكبر أن في ممارسات غير طبيعية تتم في هذه المراكز.

الأطباء جراحات ترميم الختان التجميل النسائي المرأة الصحة يست مرخصة

مواد متعلقة

ضبط 20 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية

اللجنة الوطنية تنظم حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان» بالجيزة

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم حملات توعوية بعنوان «احميها من الختان» بقرى مطوبس

كيف يؤثر على علاقتها بزوجها؟.. الختان والصحة النفسية للفتاة

المجلس القومى للمرأة يطلق «احميها من الختان» بـ10 محافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

«جهل منى».. أول تعليق من عمر كمال على قرار إيقافه

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

كوارث السوشيال ميديا.. أداة الثراء السريع لـ«الصغار» على حساب الفقراء

عضو بالأطباء: جراحات ترميم الختان تتم فى الخفاء وليست مرخصة من الصحة

موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 بتوقيت القاهرة

وزيرة الثقافة: إقامة معارض جماعية لخريجى «صنايعية مصر» لتسويق منتجاتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية