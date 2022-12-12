عضو بالأطباء: جراحات ترميم الختان تتم فى الخفاء وليست مرخصة من الصحة

قال الدكتور محمد سلامة، أستاذ طب النساء وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن مركز الاحساس بالمتعة الجنسية عند المرأة مرتبط بالمخ في الأساس وجراحات ترميم الختان التي تجري في المراكز الخاصة تتم في الخفاء وليست مرخصة من وزارة الصحة.

عمليات جراحات ترميم الختان تقام تحت مسمى التجميل النسائي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن عمليات جراحات ترميم الختان وغيرها من هذه الممارسات الشائعة تقام تحت مسمى التجميل النسائي.

وتابع: "دورنا في نقابة الأطباء حماية أعضاء المرأة من الممارسات الخاطئة وحماية الأثار المترتبة للمرضى، والجهات الرقابية في مصر غير متغيبة عن هذا ويتم ارسال اسماء المراكز والقائمين عليها، والموضوع بقى باطل أريد به حق وفي ضحايا كتير جدا"، مؤكدا أن الخطر الأكبر أن في ممارسات غير طبيعية تتم في هذه المراكز.