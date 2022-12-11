بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور

تستعد محافظة بورسعيد لانطلاق "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور"، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والأثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بأحد فنادق بورسعيد السياحية، في تمام الساعة: 10 صباحًا وبحضور العديد من الشخصيات الهامة وبعض من الوزراء والسفراء والفنانين والصحفيين والسياسيين، ويعقب المؤتمر الصحفي فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل بحيرة المنزلة.

يأتي هذا الحدث في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2022/2023، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشي مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.