الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور

الملاحات
الملاحات

تستعد محافظة بورسعيد لانطلاق "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور"، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والأثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعادل الغضبان  محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بأحد فنادق بورسعيد السياحية، في تمام الساعة: 10 صباحًا وبحضور العديد من الشخصيات الهامة وبعض من الوزراء والسفراء والفنانين والصحفيين والسياسيين، ويعقب المؤتمر الصحفي فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل بحيرة المنزلة.

يأتي هذا الحدث في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2022/2023، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة  في بورسعيد، تتماشي مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور"  والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

استعدادا استعداد البرية التصوي الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة اطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أبوكيان لتوزيع المخدرات بالمنوفية

أحمد حلمي يضع اللمسات النهائية على فيلمه الجديد قبل انطلاق تصويره

بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية