البيت الأبيض: تصعيد الأزمة العسكرية في أوكرانيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مساء اليوم الأحد، بأن تصعيد الأزمة العسكرية في أوكرانيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال كيربى فى تصريحات لقناة أى بى سى الأمريكية، "منذ البداية تحدثنا عن دورنا في المراقبة، وأخذنا في الحسبان مخاطر تصعيد الأعمال العدائية لأن هذا سيء ليس فقط للسكان الأوكرانيين ولكن أيضا لمصالحنا".

وأكد، أن تصعيد الأزمة ليس أيضا في مصلحة الشعب الروسي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا

وفى وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية مساء السبت، وفق ما ذكرت مصادر رسمية موالية لروسيا وأخرى موالية لكييف.

تقع هذه المدينة الإستراتيجية التي كان عدد سكانها يزيد عن 150 ألف نسمة قبل الحرب، في منطقة زابوريجيا التي ضمتها موسكو.

وقدم الجانبان معلومات متباينة عن أهداف الضربات والضحايا، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها على الفور.

قال رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا في منطقة زابوريجيا يفجيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت راجمات صواريخ "هيمارس" الأميركية لضرب ميليتوبول حوالي الساعة 21,00 السبت.

واوضح أن الهجوم دمر "مركزا ترفيهيا" على أطراف المدينة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة، مؤكداً أنه تم استهداف الموقع بينما كان الناس يتناولون العشاء.

وأشار المسؤول إلى أنه تم اعتراض صاروخين في الجو وأصابت أربعة أخرى هدفها.

نشر مسؤول محلي آخر في إدارة الاحتلال الروسي فلاديمير روغوف صورة لحريق كبير يلتهم "مركز الترفيه".

وقال إيفان فيدوروف، رئيس بلدية المدينة الذي اضطر إلى الفرار من الروس، من جانبه، إن القوات الأوكرانية قتلت عشرات "الغزاة" عندما قصفت المدينة، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش الأوكراني.

لعبت راجمات صواريخ لا سيما من طراز "هيمارس" دوراً محورياً في هجوم أوكرانيا المضاد في جنوب وشرق أوكرانيا.