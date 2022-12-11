كل ما تريد معرفته عن لقاح الانفلونزا وأنسب المواعيد للحصول عليه

نصحت وزارة الصحة العديد من المواطنين بالحصول على مصل الأنفلونزا وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي لها عن أفضل المواعيد التى يمكن الحصول على المصل فيها وقالت وزارة الصحة أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام.

وأكدت أن الاستفادة القصوى من اللقاحات تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.

في هذا السياق تكشف الدستور كل التفاصيل عن لقاح الأنفلونزا.