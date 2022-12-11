كل ما تريد معرفته عن لقاح الانفلونزا وأنسب المواعيد للحصول عليه
نصحت وزارة الصحة العديد من المواطنين بالحصول على مصل الأنفلونزا وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي لها عن أفضل المواعيد التى يمكن الحصول على المصل فيها وقالت وزارة الصحة أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام.
وأكدت أن الاستفادة القصوى من اللقاحات تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.
في هذا السياق تكشف الدستور كل التفاصيل عن لقاح الأنفلونزا.
- يعد لقاح الإنفلونزا أفضل وسيلة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية والحد من خطر مضاعفات الإصابة بها.
- هو لقاح سنوي يوصي به مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر، ما لم يوجد مانع طبي.
- يعرف لقاح الإنفلونزا أيضاً باسم لقاح الإنفلونزا الموسمي.
- يبدأ تصنيع لقاح الإنفلونزا قبل بدء موسم الإنفلونزا بالاعتماد على الدراسات والأبحاث حول سلالات الإنفلونزا المحتمل أن تكون أكثر شيوعاً خلال الموسم المقبل.
- تتوفر معظم لقاحات الإنفلونزا على شكل حقن تعطى بالذراع.
- قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية معًا.
- قالت الوزارة أيضًا أن اللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات.
- قالت الوزارة ننصح بتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من 4 أنواع من الفيروسات متوقع انتشارها.
- القاح يحمى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 % ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90%.
- وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة فإن اللقاح متوفر في فاكسيرا وفى العديد من الصيدليات العامة والحرة.