الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين سموحة والمقاولون

فريق سموحة
فريق سموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والمقاولون المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز والمقامة باستاد الإسكندرية بالتعادل دون أهداف بعد أداء دون المستوى من الفريقين.

لعب سموحة بطريقة 4-3-3 وشكل الصاعد محمد سعيد مكرونة خطورة على مرمى المقاولون بتحركاته الواعية وفي المقابل لعب المقاولون كالعادة بطريقة 3-4-3 واعتمد مدربه شوقي غريب على سرعة الثلاثي لويس إدواردو وأمادو نياس وجون أوكلي؛ لكنهم لم يشكلوا خطورة على مرمى الهاني سليمان حارس سموحة سوى مرة واحدة في الدقيقة 42.

في الدقيقة السادسة ومن رمية تماس لعب خالد عبدالفتاح كرة طولية داخل منطقة جزاء المقاولون أبعدها الدفاع، ووصلت إلى صديق أوجولا الذي سددها فوق العارضة.. وفي الدقيقة 13 مرر حسين فيصل كرة عرضية داخل منطقة "الست ياردات" سددها محمد سعيد مكرونة برأسه بجوار القائم الأيمن.

نال الصباحي عماد لاعب سموحة إنذارا للخشونة مع أمادو نياس، وفي الدقيقة 17 مرر صديق أوجولا كرة في عمق الدفاع لمحمد سعيد مكرونة الذي نجح في السيطرة عليها، وسددها قوية أبعدها محمود أبوالسعود حارس المقاولون إلى ركنية.

انحصر اللعب في وسط الملعب وسط محاولات هجومية غير مكتملة من الفريقين، وفي الدقيقة 39 تصدى حسين فيصل لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة بين يدي محمود أبوالسعود ولاحت الفرصة الوحيدة للمقاولون في الدقيقة 42 عندما مرر جون أوكلي كرة عرضية لأمادو نياس أمام المرمى لكنه سددها برأسه بعيدًا عن القائم الأيسر.

احتسب الحكم طارق مجدي دقيقتين وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منهما مررصديق أوجولا الكرة على حدود منطقة الجزاء فسددها قوية ارتدت من محمود أبوالسعود، وأبعدها الدفاع لينتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الدوري المصري الممتاز سموحة المقاولون شوقى غريب طارق العشري

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