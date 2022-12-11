الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط صاحب رسالة «تم إيقاف حسابك البنكى» بالمنيا

حبس
حبس

نجحت مديرية أمن المنيا، اليوم الأحد، في القبض على المتهم بالنصب على المواطنين من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.

البداية بتلقي مديرية أمن المنيا بلاغًا من إحدى المواطنات وتدعى «غادة. ن»، مفاده تعرضها للنصب والاحتيال عن طريق إرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول تفيد «تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال بنا لتحديث بيانات الفيزا الخاصة بك»، وأدى إلى الاستيلاء منها على مبالغ مالية من بطاقة الدفع الإلكتروني بلغت قيمتها ٢٢ ألف جنيه.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم يدعى "عيد.ه"، وتبين صحة الواقعة وتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، ونجحت قوات مباحث مركز أبوقرقاص فى القبض على المتهم في أحد الأكمنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

مديرية أمن المنيا النصب علي المواطنين الهاتف المحمول رسالة نصية مبالغ مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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