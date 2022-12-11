الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 14,100 طن أرز أبيض ، 73 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت 656,070 طن أرز شعير .

ضبط 7 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 11,051 طن "سكر – مكرونة – زيت طعام" –3,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 480 عبوة شاى، وضبط 469 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 14,540طن دقيق أبيض "عينى" – 19,416 طن " فول ، عدس ، زيت طعام ، أعلاف" – 11422 عبوة سجائر.

وضبط 912 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 14قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى " – 192 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 196 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 510 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت 5,420 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" وضبط 18 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 5,100 طن "سكر تموينى - أسمدة مدعمة" – 64003 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين" بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى 730,487 طن "مستندى – عيني".

وأبرزها 5,420 طن دقيق بلدى "مستندى" – 18,040 طن دقيق أبيض "عينى" – 5,100 طن "سكر تموينى - أسمدة مدعمة" –15,390 طن أرز أبيض "عينى" – 656,070 طن أرز شعير "عينى" -30,467 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 64003 لتر مواد بترولية - 11422 عبوة سجائر – 480 عبوة شاي.

شرطة التموين الجرائم التموينية قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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