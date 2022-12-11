بالأسماء.. مصرع شابين في حادث تصادم بقنا

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل في شجرة على كوبري الزعير، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع شجرة على كوبري الزعير في قفط، وأسفر عن مصرع شابين.

وبعد الفحص، تبيّن مصرع كلا من "خالد عبدالنعيم الوحش، يبلغ من العمر 22 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، توفي باستقبال مستشفى قفط التعليمي، وبسام محمود دكتور، يبلغ من العمر 18 عامًا، اشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، توفي أثناء النقل، وذلك جراء وقوع حادث تصادم تروسيكل في شجرة على كوبري الزعير بمركز قفط، تقرر نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.