السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل الأسئلة المقالية فى المواد الأدبية للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تساؤلات أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن الأسئلة المقالية في المواد الأدبية، قائلة: الأسئلة المقالية في المواد الأدبية ستكون عبارة عن عبارات أو جمل منسوبة للفلاسفة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور": سوف يكون مطلوبا من الطالب أن يطبق بمثال أو يعقب عليها بطريقته، سواء فلسفة أو علم نفس أو منطق أو تاريخ أو جغرافيا. 

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي لها من قبل، إن الأسئلة المقالية فى اللغة العربية تشمل 4 أسئلة، وتمثل درجاتها 15%، منها سؤال تعبير بـ6 درجات و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، سوف توزع على فروع المادة، وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المقررة.

أما بالنسبة للغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية»: تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير «4 درجات» حيث يكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني «إيميل» يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة فسوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

أما اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالىّ مقال لكل منهما ثلاث درجات، وهي كالتالي: سؤال إنتاج كتابة، حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب، مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني «إيميل»، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نصا قصيرا تتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة، ويقوم الطالب بالإجابة عما يطلب منه من خلال هذا النص.

وبالنسبة للمواد العلمية «الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا وعلوم البيئة» فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية «التاريخ- الجغرافيا- علم النفس- الاجتماع- الفلسفة»، والرياضيات بفروعها المختلفة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الاسئلة المقالية الاهتمامات اللغة العربية الصف الثالث الثانوي

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مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل الأسئلة المقالية فى المواد الأدبية للثانوية العامة

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