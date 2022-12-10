السبت 10 ديسمبر 2022
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مصر

القباج: المتطوعون بذلوا جهودًا كبيرة فى مؤتمر قمة المناخ

نيفين القباج من الحدث
نيفين القباج من الحدث

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تثمن دور المجتمع المدني في مصر، وقد انعكس هذا التقدير في إطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وفي إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم طرح مشاركة المجتمع المدني والمتطوعين في كل العمليات التنموية كخطوة أساسية في تعزيز المسئولية المجتمعية والإنسانية، وفي رفع الوعي العام بقضايا التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التضامن، خلال الحفل السنوي لتكريم متطوعي مؤسسة "صناع الحياة"، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، أن المتطوعين قاموا بدور رائع في مؤتمر قمة المناخ، كما ضربوا مثالًا يُحتذى به في المهنية والاحترافية، وروح الفريق أبرز شباب مصر في صورة مشرفة أمام المشاركين في مؤتمر قمة المناخ وأمام العالم أجمع، وقد راعت الوزارة تنوع المتطوعين في المؤتمر، فتم اعتبار مشاركة ذوي الإعاقة والأجانب المقيمين على أرض مصر وخارجها، مما أبرز صورة حقيقية للتنوع ولشمول كل الفئات ولاحترام الآخر، مما عزز روح الانتماء والولاء للوطن.

وقد تم تسليط الضوء على مؤسسة صناع الحياة كمؤسسة رائدة في العمل التطوعي، وكبيت خبرة في تعبئة وتحفيز المتطوعين وفي تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في المشروعات التنموية المختلفة التي تتم في الريف والحضر والصحراء وفي المناطق الحدودية، كما أن مشاركتهم تؤدي على التوالي أيضًا إلى اكتسابهم العديد من الخبرات والمهارات التي مكنتهم من الإنجاز، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المجتمعي.
ووجهت القباج، رسالة للشباب في ختام كلمتها قائلة: "بناتي وأبنائي المتطوعين.. إن مصر تتخطى المحن بقوة أبنائها المتطوعين.. فأنتم قوتها الناعمة، وأنتم شعلة الوعي والفكر والطاقة التي تساهم في تنمية المجتمعات المحلية بالقرى والنجوع حتى الوصول للمراكز والمدن والمحافظات.. هي تقاليد مصرية ومواثيق لم تُكتَب عن المساعدة وقت الحزن والفرح.. والشدة والرخاء.. كلٌ جسدٌ واحد يشد بعضه لبعض، ولذلك كان طبيعيًا أن توظف الدولة المصرية هذا التعاون والاصطفاف في عملٍ منظمٍ، من أجل الوصول إلى الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري".

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي التحالف الوطني الأوبرا المصرية

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