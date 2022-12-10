رئيس الوزراء يستجيب لطلب «مسن» خلال جولته بمساكن ناصر فى السويس: ينفذ فورًا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عملية تطوير منطقة مساكن ناصر بمنطقة الملاحة في السويس، بمسطح ٣٠ ألف متر مربع، من خلال دهان الواجهات وتغيير وسائل الصرف الصحي وتغيير وسائل تغذية المياه واستخدام الأرضيات من الإنتربول ورصد المحاور الرئيسية، وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وإنشاء ساحات انتظار بإجمالي مسطح ٢٥٠٠ متر.

كان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه أحد قاطني المساكن من كبار السن، والذي استقبله رئيس الوزراء ويدعى محمد صالح، وسأله رئيس الوزراء عن رضائه والأهالي عن عملية التطوير، فطلب بعض الإضافات التي تسهل عملية صعوده لشقته، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على الفور.

رئيس الوزراء يستقبل احد كبار السن

واستمع رئيس الوزراء لشرح واف عن كيفية إجراء عملية التطوير والمدة الزمنية والتكلفة، وطلب التحدث مع السكان وبحث طلباتهم إن وجدت، وعدم الاكتفاء بظهور المباني بشكلها الجديد وانتهاء عملية التطوير العمراني وفقط.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وصل إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وفور وصوله، افتتح رئيس الوزراء ديوان عام المحافظة بعد تجديده كليًا، وانتقل لافتتاح المركز التكنولوجي الجديد لخدمة المواطنين.

ويقدم المركز التكنولوجي الجديد خدمات الإسكان وخدمات الأملاك وخدمات التخطيط العمراني وخدمات المستثمرين وشباب الخريجين والبيئة والخدمات الجماهيرية والقانون وبوابة الشكاوى الحكومية، في إطار تطوير وميكنة المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بالديوان العام.

من المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء 3 نقاط حول مقر محافظة السويس، تليها 10 نقاط أخري داخل المحافظة.

يرافق رئيس الوزراء وزير الإسكان والتنمية المحلية والصحة والعدل والتعليم والتعليم العالي، وفي استقبالهم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وكل القيادات التنفيذية للمحافظة.