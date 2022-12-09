الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. تيتى يعلن رحيله عن تدريب منتخب البرازيل

تيتي
تيتي

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، انتهاء مشواره مع راقصي السامبا بعد أن ودع الفريق بطولة كأس العالم 2022 عقب الهزيمة أمام كرواتيا.

وتعرض منتخب البرازيل للخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " إنها هزيمة مؤلمة، لكني في سلام مع نفسي. اليوم انتهت تلك المرحلة وهذا ما كنت أنوي فعله قبل عام ونصف".

وأضاف: "لست رجلًا بكلمتين، لم أكن ألعب من أجل أن أفوز ثم أصنع الدراما من أجل البقاء، أي شخص يعرفني يعرف ذلك".

وكان "تيتي" قد تم تعيينه لتدريب البرازيل عام 2016 وعجز عن قيادة المنتخب في الفوز بكأس العالم السادسة له، وخرج من كأسي عالم على التوالي في ربع النهائي، وذلك أمام بلجيكا في 2018 بالخسارة 2-1 والآن أمام كرواتيا بعد الخسارة بركلات الترجيح.

هيهي منتخب البرازيل منتخب كرواتيا مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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