بالتعاون مع اليونيسف وزير الرياضة يفتتح ماراثونا رياضيا بمحافظات الصعيد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- ماراثونا رياضيا بمحافظات "قنا ،أسيوط، سوهاج، أسوان"، إضافة إلى فعاليات أنشطة برنامجي "لياقتي مهارتي" و"دوي".

جاء ذلك بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في إطار حملة ١٦ يوماً ضد العنف وبالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المنفذ بها الماراثون.

ثمن الدكتور أشرف صبحي على حالة الحراك الرياضي التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية من خلال الأحداث والمهرجانات والفعاليات الرياضية التي تنفذها الوزا في ضوء سياستها الرامية إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة ضمن توجيهات القيادة السياسية.

كما لفت الوزير إلى الإقبال والمشاركة الكبيرة من قبل النشء والشباب في الماراثونات والأحداث الرياضية، وتنفيذ مجموعة من البرامج الرياضية المتخصصة لرفع اللياقة البدنية تشجيعاً للمواظبة على ممارسة الرياضة.

يهدف برنامجا "لياقتي مهارتي"، و"دووي" إلى تمكين الفتيات وتهيئة بيئة داعمة للنشء من خلال مشاركة تجاربهم، وتأثيرها على المحيطين تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"، وتعليمهم المهارات الحياتية من خلال الأنشطة الرياضية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

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