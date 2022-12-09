الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

غداً .. انطلاق بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022 في نادي مدينتي

جريدة الدستور

 

تنطلق غداً السبت فعاليات بطولة العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022 في نادي مدينتي الرياضي، بمشاركة 17 منتخباً ، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، بجانب الدولة المضيفة مصر.

وتستمر بطولة العالم للاسكواش حتى الجمعة 16 ديسمبر ، حيث تنطلق منافسات دور المجموعات ابتداء من غد السبت إلى الثلاثاء ، بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء ، ويقام نصف النهائي يوم الخميس وتختتم البطولة يوم الجمعة بالمباراة النهائية .

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بلقاء المنتخب السويسري غداً السبت الساعة 5.30 مساء ، ويلتقي المنتخب الويلزي يوم الأحد الساعة 8 مساء ، ويختتم دور المجموعات بلقاء المنتخب الكندي يوم الثلاثاء الساعة 5.30 مساء بالملعب الزجاجي الرئيسي الذي يستضيف نهائي البطولة .

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم بـ أربعة لاعبات ، هم نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً ، ونور الشربيني ، المصنفة الثانية ، وهانيا الحمامي ، المصنفة الثالثة ، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم.  

يشار إلى أنه تم عقد مؤتمر صحفي للاتحاد الدولي للإسكواش، عصر اليوم الجمعة، بنادي جولف مدينتي، للإعلان عن فعاليات بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق) 2022، بحضور ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

طلعت مصطفى نادي مدينتي مدينتي بطولة العالم للاسكواش الاتحاد الدولي للاسكواش

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