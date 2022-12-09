الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبوالغيط: انعقاد أول قمة عربية صينية يعكس مستوى العلاقات الاستراتيجية

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن انعقاد أول قمة عربية صينية يعكس المستوى الرفيع الذي بلغته علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما يُعد تتويجًا لمسار طويل من النجاح الذي حققه منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه عام 2004 بالقاهرة.

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته بانطلاق القمة العربية الصينية، اليوم الجمعة، أن العلاقات العربية الصينية حظيت خلال العقدين الماضيين بأهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية، وصار الارتقاء بالعلاقات أحد البنود التي تعرض باستمرار على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.

وتابع: «كما يؤكد المجلس دومًا على تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات، رغم أن الدول العربية تتمتع فرادة بأفضل العلاقات مع الصين، إلا أن الجهد المبذول لتطوير العلاقات بشكل جماعي، كما نفعل اليوم من خلال هذه القمة، يأخذ العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أعمق».

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