ضبط مالك محل وراء مقتل سائق «توك توك» فى الزقازيق

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله جثة «سائق مركبة (توك توك)- مقيم بدائرة القسم» بها عدة جروح متفرقة بالجسم وما قرره مرافقه أنه حال مروره بدائرة القسم عُثر على المتوفى مُلقى على الأرض بجانب الطريق وبجانبه مركبة "توك توك "بدون لوحات معدنية وبه الإصابات المشار إليها، وما قررته زوجة المتوفي بورود اتصال هاتفي إليها يفيد بتعدي أحد الأشخاص على زوجها وتم نقله للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل أدوات منزلية- مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتعدي على كريمته (8 سنوات)، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (سكين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.