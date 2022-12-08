«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة» فى ختام فعاليات القافلة الثقافية بمطروح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات القافلة الثقافية التي نفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، والتي استمرت على مدار ستة أيام بعدة قري بمنطقة سيوة، في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف .

جاءت الفعاليات بمدرسة أغورمي الإعدادية بتنفيذ عدد من الورش الفنية منها، ورشة عمل إكسسوارات من الخرز، بالإضافة إلى ورشة التلوين على الوجه، وتعليم فن الرسم نفذتها سارة عبدالله وشاهندا عبدالعزيز، وتوزيع نتاج الورش علي الفتيات المشاركات، إلى جانب ورشة الإستنسيل نفذها بسيوني فوزي ووائل شهاوي، كما تم الانتهاء من تنفيذ الجدارية الفنية ببيت ثقافة سيوة التي قام بتنفيذها الفنانة منى القماح بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين.

كما أقيمت محاضرة تثقيفية ألقاها جيري محمد جيري بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة" الذي أشار في حديثه إلي المبادرات العديدة الداعمة للمرأة، وكيف حصلت المرأة في عهد الجمهورية الجديدة بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة، التي ساهمت في بناء قدراتها، وأصبحت من خلالها عنصر فاعل في المجتمع، بالإضافة إلى دورها في الحفاظ علي نسيج المجتمع وروابطه.

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