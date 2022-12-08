الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة المطرب أحمد عفت بوعكة صحية قبل صعوده على المسرح الكبير بالأوبرا

المطرب الأوبرالي
المطرب الأوبرالي أحمد عفت

كشف محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، ومدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية، عن تعرض الفنان أحمد عفت، لوعكة صحية مفاجأة، منذ قليل، قبل صعوده على خشبة المسرح الكبير للمشاركة في حفل الفرقة القومية العربية للموسيقي، مؤكدا أنه تم نقل «عفت» على الفور إلى مستشفى المعلمين للاطمئنان على صحته متمنيا له الشفاء العاجل.

وفي السياق، بدأت فرقة القومية للموسيقى العربية الحفل منذ قليل، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويضم برنامج الحفل باقة من أروع أعمال زمن الفن الجميل، تسترجع من خلاله الفرقة ذكريات عمالقة الموسيقى العربية بتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة لكلا من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي وكمال الطويل وغيرهم.

ويضم برنامج الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات منها يا جميل ياللي هنا - طير بينا يا قلبي لـ محمد فوزي ، النهر الخالد -أغدا ألقاك لـ محمد عبد الوهاب ، أحن إليك - الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجي ، الشوق والحب - على الحلوة والمرة - بعد ايه لـ كمال الطويل ، يا حبايبي يا غاليين - مش كفاية لـ فريد الاطرش ، لحن الوفاء لـ رياض السنباطي، مستنياك لـ بليغ حمدي، غريبة يا زمان لـ محمد سلطان، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي، من أداء كلا من الطربين أحمد عصام، منار سمير، يحيى عبدالحليم، غادة آدم، آيات فاروق، محمد طارق.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

أحمد عفت اصابة احمد عفت وعكة صحية لأحمد عفت نقل أحمد عفت للمستشفى الحالة الصحية لأحمد عفت دار الأوبرا المصرية

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