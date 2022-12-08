الخميس 08 ديسمبر 2022
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اقتصاد

وزير التجارة يبحث مع شركتين أمريكية ونمساوية توطين صناعة المستلزمات الطبية

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بميريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة   «Perkin  Elmer» الأمريكية، والدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية وذلك لبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركتين في مجال توطين صناعة المستلزمات والاجهزة المعملية والطبية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و كريم اسعد المدير العام لشركة PerkinElmer لمنطقة الشرق الأوسط، وميرفت مسلم المدير التجاري الإقليمي للشركة .

وقال الوزير إن اللقاء استعرض التعاون القائم حالياً بين القطاع الصحي المصري والشركتين من خلال توريد الأجهزة المعملية وكواشف الفيروسات وكذا المعامل المتطورة في مجال الكشف المبكر عن الأورام والأمراض الوراثية والفيروسية وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية لمصر

ولفت سمير إلى أنه تم خلال اللقاء التباحث مع مسئولي الشركتين للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بهدف اقامة شراكة لتصنيع معدات الاجهزة المعملية والمستلزمات الطبية والتي يتم استيرادها حالياً، خاصة في ظل حوافز الاستثمار التي تتيحها مصر وبصفة خاصة لمثل هذه المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة.

وأشار الوزير إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها تصنيع هذه المنتجات في السوق المصري من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ومن جانبها أشارت مريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، إلى أن الشركة ستدرس إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية.

وبدوره أوضح الدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية أن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها الى القطاع الصحي المصري وبصفة خاصة في مجال الأجهزة المعملية وكواشف الـ PCR الخاصة بفيروس كورونا، فضلاً عن معامل اختبارات التتابع الجيني لتشخيص الأورام والأمراض السرطانية والوراثية.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة الارتقاء بالمنظومة الصحية استثمارية استثمار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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