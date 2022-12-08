الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طالب ثانوى متغيب عن أسرته منذ 4 أيام بالغربية

الامن
الامن

أعادت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بالغربية طالب ثانوي متغيبا عن أسرته، ومبلغ باختفائه منذ 4 أيام، حيث تم العثور عليه بمنطقة الحي السادس بالقاهرة داخل إحدى  الشقق السكنية لدى بعض أصدقائه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من محسن الطنوبي، 47 عامًا، مقيم بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات باختفاء نجله أحمد، 16 عامًا، طالب ثانوي عن منزله منذ عدة أيام وفشل أسرته في العثور عليه، على الرغم من بحثهم عنه في عدة محافظات وسؤال زملائه بالمدرسة.

أمام ذلك قرر اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، تكليف الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوصول للطالب المختفي وإعادته لأسرته.

العثور طالب ثانوي متغيب اسرته منذ أربعة أيام بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

سعر الذهب بالمصنعية الآن.. اعرف أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر 2023

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف النقل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟