العثور على طالب ثانوى متغيب عن أسرته منذ 4 أيام بالغربية

أعادت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بالغربية طالب ثانوي متغيبا عن أسرته، ومبلغ باختفائه منذ 4 أيام، حيث تم العثور عليه بمنطقة الحي السادس بالقاهرة داخل إحدى الشقق السكنية لدى بعض أصدقائه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من محسن الطنوبي، 47 عامًا، مقيم بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات باختفاء نجله أحمد، 16 عامًا، طالب ثانوي عن منزله منذ عدة أيام وفشل أسرته في العثور عليه، على الرغم من بحثهم عنه في عدة محافظات وسؤال زملائه بالمدرسة.

أمام ذلك قرر اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، تكليف الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوصول للطالب المختفي وإعادته لأسرته.