المشدد 15 سنة لعاطلين للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، وعضوية كل من المستشار محمود عيسي سراج الدين والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة ، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 1410 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام كل من " م.ب.ع" عاطل و " م.ص.ع" عاطل بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم ، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما داخل سيارة ، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة حوزتهما عثر بداخلها على عدد 298 طربة حشيش ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامله نظافة وسائق توك توك بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة خمسون ألف جنية لكل منهما، بعد اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما، صدر الحكم بعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع احداث القضية رقم 750 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام كل من "ص.م.ع " عاملة نظافة و "و.م.م" سائق توكتوك بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة للقبض عليهم وعقب تواجدهم.

تم ضبط المتهمة الاولي وبحوزتها حقيبة يد وبفض محتوياتها تبين بداخلها عدد 4 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.