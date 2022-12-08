الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق عروض مسرحية «فرصة سعيدة» في السعودية 14 ديسمبر

فرصة سعيدة
فرصة سعيدة

قرر صناع العرض المسرحي "فرصة سعيدة" الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عادل ونخبة من الفنانين الكوميديان، انطلاق أولى عروضه يوم 14 ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

مسرحية “فرصة سعيدة” من بطولة غادة عادل وشريف سلامة وتوتا ومحمد شاهين ومنير مكرم وكريم مغاوري.


وتترواح أسعار تذاكر مسرحية فرصة سعيدة لكل من غادة عادل وشريف سلامة، ما بين 655 جنيها لتصل إلى 3280 جنيها. 

وطرحت الجهة المنتجة البوستر الدعائى الأول للمسرحية والذى كشف عن قائمة أبطاله وتضم غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

المسرحية يتم عرضها ابتداء من يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي، وحتى يوم 18 من نفس الشهر على مسرح محمد العلي بالرياض.

يذكر أن آخر الأعمال التى عرضت للفنانة غادة عادل عبر منصة نتفلكيس فيلم "11:11" بطولة إياد نصار وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومحمد الشرنوبي ونور إيهاب ومن تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.
 

المحامي الق العل العرض المسرحي ريف ريق المملكة العربية السعودية

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