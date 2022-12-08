الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 طن سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء

سكر تمويني
سكر تمويني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط مالكة محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة دمياط لتجميعها كمية قدرها 25 طن سكر تمويني، 236 عبوة زيت تمويني، مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

شرطة التموين مديريات الأمن الجرائم التموينية محافظة دمياط

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