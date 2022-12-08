الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 1828 مواطنا فى إيتاى البارود

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقياده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية أرمانيا بمركز إيتاي البارود لتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتم خلالها الكشف على ١٨٢٨ مواطناً، من خلال ١١ عيادة .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٤١٩ وعيادتي الأطفال ٤٠٨ وعيادة الجراحة ٢١٥ وعيادة العظام ٢٤٩ وعيادة النساء ٧٤ وعيادة تنظيم الأسرة ٢٧ وعيادة القلب ١١١ وعيادة الأسنان ٨٢ وعيادة الرمد ١٢٥، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة.

كما أكد أن تم تزويد القافلة بسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم خلال القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم عمل إستبيان للمواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمه فى القافلة ومدى جودتها، ويتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ياتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإستمرار عمل القوافل الطبية المجانية والتى تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

من ناحية أخرى أكد أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الشاملة لجميع المواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.