الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تُحيل واقعة «مقابض الإمام الحسين» إلى النيابة

باب مسجد الإمام الحسين
باب مسجد الإمام الحسين

صرح الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن الوزارة أحالت واقعة غياب أربعة مقابض من أحد الأبواب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه وأرضاه) إلى النيابة.

كان مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، كشف صباح اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شكل لجنة عاجلة للتحقيق والتحري في واقعة اختفاء 4 مقابض لأبواب مسجد الإمام الحسين- رضي الله عنه.

وتوجهت اللجنة المُشكلة من قيادات وزارة الأوقاف إلى مسجد الإمام الحسين، للتحري عن الواقعة، مع تكليفات مشددة بضرورة البحث في مخازن الوزارة عن تلك المقابض.

وأوضح المصدر أن المقابض لم يتم تركيبها وأن محتويات المسجد بالكامل تم جردها بمخازن الوزارة خلال عملية الترميم الذي تم في مارس الماضي بتكلفة 150 مليون جنيه.

فيما أكدت مصادر في وزارة الأوقاف لـ"الدستور" أن مقابض الأبواب بمسجد الإمام الحسين، ليست أثرية، بعد مخاطبة من الأوقاف لوزارة الآثار للتأكد من صحة تلك المعلومة.

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«الأوقاف» تُحيل واقعة «مقابض الإمام الحسين» إلى النيابة

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