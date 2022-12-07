التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فاركو والداخلية بالدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فاركو والداخلية، التي أقيمت عصر اليوم، الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

الشوط الأول.. رامي صبري يمنح التقدم لفاركو

البداية كانت عن طريق رامي صبري قائد فاركو، في الدقيقة الـ7، من ضربة ركنية جهة اليسار نفذها جابر كامل عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مهدها عمرو جمال برأسية من على القائم القريب وصلت للمدافع فقابلها برأسية سكنت أعلى رضا السيد حارس الداخلية.

وفي الدقيقة الـ18، يطلق وليد مصطفى، لاعب الداخلية تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا بشكل رائع من يمين مرماه.

وشهدت الدقيقة الـ45 +1، إهدار فاركو هدفا ثانيا، من ضربة ركنية جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من أحمد فؤاد قابلها شكري نجيب بلمسة من على القائم القرب ردت من العارضة.

الشوط الثاني.. مصطفى فوزي يدرك التعادل للداخلية

وبعد هجوم مكثف، ينجح مصطفى فوزي في إدراك التعادل للداخلية، من ضربة ركنية قابلها اللاعب، برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة الـ68.

وفي الدقيقة الـ90+3، يواصل محمد شيكا حارس فاركو الدفاع عن عرين فريقه، حيث إنقاذ هدفا ثانيا للداخلية، بعد تسديدة من سمير فكري.

كما شهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة هدفا ثانيا للداخلية، في الدقيقة الـ90+4 أحرزه مصطفى فوزي بداعي وجود خطا على اللاعب.

وبهذه النتيجة، يرفع فاركو رصيده من النقاط لـ7 نقاط، في المركز السابع، أما الداخلية فيظل في منطقة الخطر وتحديدا المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد نقطتين، حيث لم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن.