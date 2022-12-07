إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم بين توك توك وسيارة أجرة

أصيب مواطنان في حادث تصادم ببن توك توك وسيارة أجرة، بطريق قرية قصر رشوان، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا، بوقوع حادث، تصادم بين توك توك، وسيارة اجرة، بطريق طامية، اتجاه قصر رشوان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً، لمتابعة آليات إطلاق المنصة الإلكترونية الرقمية للمشروعات القومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أحمد سلامة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم المشرف علي فريق تصميم المنصة، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والأستاذ إسلام عبد التواب منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتورة وسام سعيد مسئول المنصة الإلكترونية، واستشاري جهاز التعمير، وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية للبريد، وشركتي الغاز، والاتصالات، والهيئة العامة للطرق والكباري.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد سلامة، آلية عمل النسخة التجريبية من المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تم إعدادها لجميع المشروعات القومية على أرض المحافظة، والبيانات والإحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكيفية دخول المواطنين على المنصة لتقديم الشكاوى والمقترحات والاحتياجات.