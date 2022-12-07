الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض عالمي أول كامل العدد لفيلم تجربة أداء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

الفيلم القصير تجربة
الفيلم القصير تجربة

شهد الفيلم القصير تجربة أداء للمخرج علي باسعيد عرضه العالمي الأول في قسم سينما السعودية الجديدة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، ورفع الفيلم لافتة كامل العدد خلال عرضين من العروض الثلاث المقررة له خلال هذه النسخة من المهرجان. 

وسيحصل الفيلم على عرضه الثالث يوم الجمعة 9 ديسمبر الساعة 8:15 مساءً.

وعلق المخرج علي باسعيد على انطلاقة الفيلم الناجحة: "يشرفني أن يحصل فيلمي على عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر السينمائي الدولي، ويسعدني الاحتفاء والاستقبال الحار الذي تلقاه الفيلم حتى الآن خلال فعاليات المهرجان، وأتمنى أن يواصل تحقيق نجاحات جماهيرياً ونقدياً."

تدور أحداث الفيلم حول شاب في منتصف الثلاثينيات يعاني من مرض عقلي، وبينما يستعد للذهاب لتجربة أداء للمشاركة في تمثيل فيلم قصير، يواجه اضطرابات متعددة أثناء تحضيره ويصعب عليه اختيار مشهدًا أو شخصية لتقديمها في المقابلة.. وصل إلى مكان الاختبار، ليجد نفسه في صراع مع نفسه.

تجربة أداء من تأليف وإخراج وبطولة علي باسعيد، ويشاركه البطولة حنين عزب،لمار فادن،هدى عطية وأمل جودة وإنتاج شركة Tatir والمنتج محمد فايز البيشي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام التوزيع والتسويق عربيًا وعالميًا.

علي باسعيد مخرج ومؤلف سعودي، بدأ شغفه بالسينما في سن صغير، ودفعه حبه لها للالتحاق بالعديد من ورش الكتابة الإخراج بعضها تابع لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية. 

أخرج باسعيد العديد من الإعلانات التجارية، كما أخرج فيلمه الأول قسوة الناس في 2005 و فيلم بدون سكر في 2015، ويٌعد تجربة أداء أحدث أعماله، كما يقوم حاليًا بتطوير عدة مشروعات تمهيدًا للعمل عليها قريبًا.

الفيلم القصير تجربة تجربة علي باسعيد سينما السعودية الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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