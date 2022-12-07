«فوربس»: توقعات برفع الفيدرالي الأمريكى للفائدة 0.5 نقطة

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن الأسواق تتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقيمة 0.5 نقطة مئوية في اجتماعه المقبل يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في الساعة 2 ظهرًا، وسيكون ذلك بمثابة تراجع عن الزيادات الكبيرة البالغة 0.75 نقطة مئوية في الاجتماعات الأخيرة، حيث يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي على التزامه بمكافحة التضخم ، لكن المعدلات تزداد الآن بالقرب من المكان الذي يريده المسئولون.

ارتفاع معدل الفائدة

وتابعت المجلة الأمريكية، أن ارتفاع 0.5 نقطة مئوية سيكون متسقًا مع الخطابات الأخيرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ظهور جيروم باول مؤخرًا في معهد بروكينجز، حيث ترى الأسواق فرصة ضئيلة أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بحركة مقدارها 0.75 نقطة مئوية، وقد يكون ذلك مفاجئًا، نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقترح أنه سيتخذ خطوات أصغر مع اقتراب معدلات الذروة، جزئيًا كطريقة لإدارة مخاطر حدوث خطأ في السياسة.

وأضافت أن السؤال الحقيقي للأسواق هو ما الذي سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في قراره التالي في فبراير 2023، هنا يبدو أن السوق فرصة متساوية تقريبًا 0.5 نقطة مئوية وارتفاع 0.25 نقطة مئوية، وقد تساعد التفاصيل من إعلان ديسمبر في إعلان ذلك.

وأشارت إلى أنه قد لا يحتوي قرار سعر الفائدة والإعلان المصاحب له على مفاجآت كبيرة، ولكن سيتم إصدار التوقعات الاقتصادية أيضًا، هنا، يفصل صانعو السياسة الفيدراليون افتراضاتهم لأسعار الفائدة والبطالة والتضخم والنمو الاقتصادي.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه تم إصدار هذه التوقعات آخر مرة في سبتمبر، وفي عام 2023 كان من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة أقل من 5%، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا لا يزال قائمًا، أو إذا كان المسئولون يرون ارتفاع الأسعار قليلاً، وأشار بعض صانعي السياسة أيضًا إلى ركود عام 2023 في توقعاتهم، وقد يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا في المؤتمر الصحفي بعد إعلان السعر.

واقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا أن أرقام التضخم المشجعة كما ورد في نوفمبر كان من الممكن أن تكون لمرة واحدة، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن أرقام شهر ديسمبر ستساعد في تحديد اتجاه التضخم في الولايات المتحدة، وإذا كان هناك تقرير تضخم مشجع آخر، فقد لا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحريك معدلات مرتفعة تصل إلى 5% في عام 2023، ولكن إذا كانت أرقام شهر نوفمبر لمعدل التضخم لشهر أكتوبر تمثل انخفاضًا مؤقتًا، فقد يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بقوة أكبر في أوائل عام 2023.