الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم الأربعاء

ارشيفي
ارشيفي

واصلت أسعار الأسمدة الآزوتية ثباتها في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر.

وجاءت الأسعار كالتالي:

– استقرت أسعار اليوريا اليوم عند 7900 جنيه للطن.

– استقر سعر النترات عند 7800 جنيه للطن.

– سجل سعر طن الفوسفات الناعم 12.5% 2225 جنيهًا للطن.

– سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% 3275 جنيهًا للطن.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٩ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٦.٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى.

وجاءت صادرات مواد البناء فى المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو ٧٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٨ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٥.١ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى، وفى المقابل استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ عند ما قيمته ٣٫١ مليار دولار؛ لتحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الصادرات غير البترولية.

وأشار التقرير إلى تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة خلال الفترة من يناير- سبتمبر ٢٠٢٢، حيث شهدت صادرات الأسمدة معدل نمو بلغت نسبته ٥٨٪، حيث زادت الصادرات من ١.٥ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٢.٤ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن فى أداء الصادرات غير البترولية "موزعة على القطاعات المختلفة" مما قيمته ٢٤٫٣ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضى ٢٠٢١ إلى ما قيمته أكثر من ٢٧٫٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى ٢٠٢٢ بنسبة نمو بلغت نحو ١٣٪.

الاسمدة الأزوتية ثباتها في الأسواق الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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