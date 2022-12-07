الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موجة خطيرة لـ كورونا قادمة بالصين

كورونا بالصين
كورونا بالصين

كشفت مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، أن الحكومة الصينية في تخفيف بعض أكثر بروتوكولاتها صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقلصت السلطات الإقليمية عددًا كبيرًا من متطلبات الاختبارات الجماعية والحجر الصحي والعزل، فيما يبدو أنه تحول نحو إعادة الفتح التدريجي.

 

وعلى الرغم من أن عمليات التخفيف هذه تأتي بمثابة ارتياح للعديد من السكان الصينيين الذين يطالبون بالتغيير، لكنهم أيضًا يحولون الأمة بسرعة نحو مستقبل مظلم حتمي: فيضان من العدوى ومستنقع مجهول من المرض والموت.

 

وظهر هذا بالفعل، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المراكز الحضرية مثل تشونجتشينج وبكين وقوانجتشو.

 

ووفقا لما أعلنته لجنة الصحة الوطنية في الصين، سجلت بكين وحدها 4666 إصابة محلية بها بفيروس كورونا، الاثنين، بينما سجلت الصين 27847 حالة على مستوى البلاد.

 

والآن ينتظر الخبراء ليروا مدى خطورة تفشي المرض في الصين في الموجة الجديدة، وما إذا كان يمكن للبلاد أن تخرج نفسها بشكل سليم من الوباء في المستقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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