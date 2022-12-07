الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى سوهاج

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

شهدت دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج،  مصرع شخصين أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار، بينما لقي شخصين آخرين مصرعهما سقطا بالحفر أثناء استخراج الجثتين، ومازالت الجهود مستمرة لانتشال الجثتين.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين، وأثناء محاولة الاستخراج سقط جزء من السقف وناتج الحفر على إثنين آخرين مما نتج عنه إصابتهما وتم نقلهما للمستشفى وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

وتبين وفاة «ك . م . م» ٤٥ سنة، عقب إصابة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى باستقبال المستشفى، ووفاة «ط . ع . م» ٣٢ سنة، باشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال، وإصابة «ح . ب . م» ٣٠ سنة مصاب بصدمة عصبية وكدمات، و «ع . ع . م» ٣٢ سنة مصاب باختناق وكدمات، وإصابة «إ . ت . ك» ٢١ سنة باشتباه مابعد الارتجاج، و «ه . ت . ك» 15 سنة، بحالة إغماء، وإصابة «ح . م . ع» 45 سنة، بحالة إغماء.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وتم فرض طوق أمني بالمكان، ومازالت أعمال استخراج الجثتين من أسفل أنقاض الحفر، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأخطرت النيابة بوفاة «ك . م . م» ٤٥ سنه عقب إصابة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى باستقبال المستشفى، ووفاة «ط . ع . م» ٣٢ سنة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال، وإصابة «ح . ب . م» ٣٠ سنة مصاب بصدمة عصبية وكدمات، و «ع . ع . م» ٣٢ سنة مصاب باختناق وكدمات، وإصابة «إ . ت . ك» ٢١ سنة باشتباه مابعد الارتجاج، و «ه . ت . ك» 15 سنة، بحالة إغماء، وإصابة «ح . م . ع» 45 سنة، بحالة إغماء.

اصابة 5 آخرين التنقيب عن الآثار الحماية المدنية النيابة العام حفر والتنقيب عن الآثار ساعد وزير الداخلية محافظة سوهاج مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

صبا مبارك: «بحس إنى شخصية افتراضية فى التمثيل»

ملك المغرب يحتفل مع شعبه فى الشوارع بالتأهل لدور الـ8 (فيديو)

بسبب قضية نفقة.. مفاجآت فى مقتل بندارى حمدى محامى كرداسة

أستاذ تخطيط عمرانى يعلق على اهتمام الدولة بتطوير المناطق الغير آمنة والأسواق العشوائية

استشارى مناعة يفجر مفاجأة بشأن اهتمام الإعلام العالمى بالفيروس المخلوى التنفسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية