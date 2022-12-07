مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى سوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، مصرع شخصين أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار، بينما لقي شخصين آخرين مصرعهما سقطا بالحفر أثناء استخراج الجثتين، ومازالت الجهود مستمرة لانتشال الجثتين.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين، وأثناء محاولة الاستخراج سقط جزء من السقف وناتج الحفر على إثنين آخرين مما نتج عنه إصابتهما وتم نقلهما للمستشفى وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

وتبين وفاة «ك . م . م» ٤٥ سنة، عقب إصابة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى باستقبال المستشفى، ووفاة «ط . ع . م» ٣٢ سنة، باشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال، وإصابة «ح . ب . م» ٣٠ سنة مصاب بصدمة عصبية وكدمات، و «ع . ع . م» ٣٢ سنة مصاب باختناق وكدمات، وإصابة «إ . ت . ك» ٢١ سنة باشتباه مابعد الارتجاج، و «ه . ت . ك» 15 سنة، بحالة إغماء، وإصابة «ح . م . ع» 45 سنة، بحالة إغماء.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وتم فرض طوق أمني بالمكان، ومازالت أعمال استخراج الجثتين من أسفل أنقاض الحفر، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأخطرت النيابة بوفاة «ك . م . م» ٤٥ سنه عقب إصابة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى باستقبال المستشفى، ووفاة «ط . ع . م» ٣٢ سنة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال، وإصابة «ح . ب . م» ٣٠ سنة مصاب بصدمة عصبية وكدمات، و «ع . ع . م» ٣٢ سنة مصاب باختناق وكدمات، وإصابة «إ . ت . ك» ٢١ سنة باشتباه مابعد الارتجاج، و «ه . ت . ك» 15 سنة، بحالة إغماء، وإصابة «ح . م . ع» 45 سنة، بحالة إغماء.