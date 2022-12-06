الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزارة الشباب تكشف فى البرلمان خطتها لسد عجز الموظفين

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين طلب إحاطة مقدم من النائب محمد حمدي بشأن غلق  العديد من مراكز الشباب لعدم وجود موظفين وعمال وتوقف الأنشطة الرياضية بتلك المراكز ومنها مركز شباب كفر أبوالحسن، ونادى كفرالشيخ إبراهيم ونادى قويسنا الرياضي، ومركز شباب كفرعليم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

ورد سمير كرم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية على طلب الإحاطة فيما يخص عدم  وجود عاملين أو موظفين بالهيئات الشبابية والأندية إن جميع الهيئات الشبابية تقوم بتشغيل العمالة اللازمة وأحقية مجلس الهيئة في تشغيل العمالة بمركز الشباب بمكافأة شهرية يحددها المجلس حيال عجز العمالة بالمركز، وذلك استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنة 2018 من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة طبقا للمادة 37 التي تنص "يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية فقرة 14 تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.

أشار إلى أنه بالنسبة لغلق العديد من مراكز الشباب لعدم وجود موظفين وعمال وتوقف الأنشطة الرياضية فأكد أن مديرية الشباب والرياضة  تقوم بإجراء متابعات ميدانية وبصورة مفاجئة على مراكز الشباب لمتابعة سير الأعمال داخل مراكز الشباب، حيث إنها هي الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف المباشر على تلك الهيئات وفقاً لأحكام قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وتقوم أيضاً بمحاسبة مراكز الشباب حيال غلق هذه الهيئات أثناء مواعيد العمل الرسمية وتحويلهم إلى الشئون القانونية واتخاذ اللازم في حال لو وجدت مراكز شباب مغلقة.

وأكد أن المديرية تقوم بندب بعض الموظفين من المديرية للعمل بمراكز الشباب التي يوجد عجز في العمالة، حيث إن المديرية تعاني من عجز في العاملين في جميع التخصصات نظرًا لبلوغ سن المعاش لعدد كبير من العاملين خلال الفترات السابقة، ثم قامت إدارة شباب قويسنا بعمل دراسة لتقليل العجز داخل الهيئات الشبابية والرياضية بعمل إعادة توزيع للعاملين وجار اعتمادها من السلطة المختصة.

وفيما ورد بطلب الإحاطة من عدم وجود دعم أو موارد مالية بمراكز الشباب فأكد وكيل وزارة الشباب بالمنوفية إنه يتم توزيع الدعم على مراكز الشباب التي تحتاج إلى دعم وحسب احتياجاته وتقوم الوزارة والمديرية بدعم مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب بركة السبع وقوسينا (مرفق كشف) وأن أغلب مراكز الشباب توجد بها موارد ذاتية وإيرادات من ملاعب النجيل الصناعي وكذا مشروعات الطرح الاستثماري داخل المراكز.

لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين النائب محمد حمدي مراكز الشباب الأنشطة الرياضية

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وائل لطفي

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