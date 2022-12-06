160 مواطنًا يعرضون شكواهم خلال لقاء جماهيري بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج .

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 160 مواطن .

وتنوعت طلبات المواطنين ما بين علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة" وطلبات لذوي الإعاقة للحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.

فيما تابع محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة " بقرى مركز ساقلتة، والتي بلغ عددها 116 مشروعا بمختلف القطاعات، موزعة على عدد 14 قرية و 96 نجع وتابع منها 78 مشروعا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و38 مشروعا تشرف عليها القطاعات المختلفة .

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ساقلتة، تشمل 12 مشروعا للصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة، و 12 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و 15 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء وإنشاء 10 وحدة صحية جديدة، ورفع كفاءة 6 وحدات أخرى، إضافة إلى إنشاء 2 مراكز جديدة لطب الأسرة".

وأشار الفقي إلى أن خطة المبادرة بمركز ساقلتة تشمل أيضًا "إنشاء ورفع كفاءة 2 طرق داخلية، وإنشاء 2 مجمعات للخدمات الحكومية، و 2 مجمعات للخدمات الزراعية، و 4 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، فضلا عن مشروعات التي تشرف عليها القطاعات المختلفة في مجالات "الأبنية التعليمية، وتبطين الترع، ورفع كفاءة مكاتب البريد، وإنشاء مجمع للخدمات الصناعية".

وأكد المحافظ الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة .