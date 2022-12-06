الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إبراهيم العربى: عقد ملتقى رجال الأعمال المصرى اليابانى يستهدف زيادة فرص الاستثمار

اجتماع
اجتماع

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى، أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت طفرة كبيرة في العديد من المجالات في السنوات الأخيرة منذ عام 2014 بدعم وخطط الرئيس عبدالفتاح السيسي التى نشاهد ثمارها الآن، مشيرا إلى أن تنظيم الملتقى المصرى اليابانى يهدف الى زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين فى شتى المجالات.

وأشار العربى، إلى أن الملتقى جاء تزامنًا مع زيارة العديد من رجال الأعمال اليابانيين والممثلين لأكثر من 12 شركة يابانية عاملة فى مجال الاستثمارات، مؤكدًا أيضا أن تنظيم الفعاليات جاء بالتعاون بين مجلس الأعمال المصري اليابانى وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط والسفارة المصرية فى اليابان وبدعم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفارة اليابانية بالقاهرة وهيئات جيترو وجايكا اليابانية.

وأوضح العربى، أن فعاليات الملتقى المصري اليابانى المشترك شهدت عرضًا لبيئة وحوافز الاستثمار في مصر وعروض كافة الشركات اليابانية الممثلة فى أعضاء البعثة، والذين عرضوا أنشطتهم وتطلعاتهم للاستثمار داخل مصر.

ودعا العربي، البعثة اليابانية إلى زيارة المشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من المجمعات الصناعية الكبرى؛ للوقوف على التطورات الإيجابية التى تشهدها البنية الأساسية وبيئة الاستثمار والأعمال فى مصر حاليًا، معربًا عن آماله في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من تعاون واستثمارات مشتركة بين الجانبين المصري واليابانى.

أعضاء البعثة الاستثمار الاجنبي الاستثمار الاستثمارات الاقتصاد المصرى

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إبراهيم العربى: عقد ملتقى رجال الأعمال المصرى اليابانى يستهدف زيادة فرص الاستثمار

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