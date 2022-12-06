الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الصناعة للنواب: ما شهدته البلاد منذ 2011 كان له تأثير سلبى على القطاع

جانب من الجلسة اليوم
جانب من الجلسة اليوم

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبي على قطاع الصناعة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية.

وأضاف سمير: «عندما بدأ القطاع في التعافي، إلا أن إجراءات تعويم الجنيه في 2016 تسببت في آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف». 

وتابع وزير الصناعة: «عقب ذلك جاءت أزمة فيروس  كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتي تسببت في نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا». 

وأوضح الوزير أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان أيضا له آثار على الاستثمار.

المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة عام 2011 قطاع الصناعة مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

«حاصلة على رخصة من الغرف التجارية».. القصة الكاملة لحضانة الإسكندرية التى أثارت الجدل

استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

حبس 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على طاقم مستشفى إيتاي البارود

رفع 65 طن قمامة ومخلفات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية