وزير الصناعة للنواب: ما شهدته البلاد منذ 2011 كان له تأثير سلبى على القطاع

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبي على قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية.

وأضاف سمير: «عندما بدأ القطاع في التعافي، إلا أن إجراءات تعويم الجنيه في 2016 تسببت في آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف».

وتابع وزير الصناعة: «عقب ذلك جاءت أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتي تسببت في نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا».

وأوضح الوزير أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان أيضا له آثار على الاستثمار.