الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أنقذ 15 طفلًا من الموت.. إصابة صيدلى فى حادث مروع قبل تكريمه بساعات

إسعاف
إسعاف

أصيب الطبيب الصيدلي إسماعيل رسلان، اليوم الثلاثاء، أثناء عودته من القاهرة للتكريم من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لعمله البطولي في إنقاذ 15 طفلًا من الغرق في حادث انقلاب أتوبيس مدرسي في ترعة على طريق الأربعين، الشهير بطريق الموت، في قنا.

كانت بداية الواقعة عندما سافر الدكتور إسماعيل رسلان، ابن قرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، إلى القاهرة لتكريمه من نقابة الصيادلة لعمله البطولي، وأثناء عودته من السفر وقع معه حادث انقلاب سيارة أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

جرى نقل الطبيب الصيدلي إلى المستشفى بسرعة عاجلة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة قبل تكريمه بساعات، والمقرر ظهر اليوم الثلاثاء، على عمله البطولي في إنقاذ 15 طفلًا من الغرق رغم عدم إجادته السباحة، في حادث انقلاب أتوبيس مدرسي في ترعة على طريق الأربعين «نجع حمادي- أبوتشت».

اتوبيس مدرسي أتوبيس اشرف الداودي اسماعيل الداودي محافظ قنا الرعاية الطبية اللازمة الرعاية الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل

الاتحاد الدولى للنقل الجوى: شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح فى 2023

صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

أنقذ 15 طفلًا من الموت.. إصابة صيدلى فى حادث مروع قبل تكريمه بساعات

تحرير 108 محاضر وغلق وتشميع منشأة وغرامات فورية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟