أنقذ 15 طفلًا من الموت.. إصابة صيدلى فى حادث مروع قبل تكريمه بساعات

أصيب الطبيب الصيدلي إسماعيل رسلان، اليوم الثلاثاء، أثناء عودته من القاهرة للتكريم من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لعمله البطولي في إنقاذ 15 طفلًا من الغرق في حادث انقلاب أتوبيس مدرسي في ترعة على طريق الأربعين، الشهير بطريق الموت، في قنا.

كانت بداية الواقعة عندما سافر الدكتور إسماعيل رسلان، ابن قرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، إلى القاهرة لتكريمه من نقابة الصيادلة لعمله البطولي، وأثناء عودته من السفر وقع معه حادث انقلاب سيارة أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

جرى نقل الطبيب الصيدلي إلى المستشفى بسرعة عاجلة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة قبل تكريمه بساعات، والمقرر ظهر اليوم الثلاثاء، على عمله البطولي في إنقاذ 15 طفلًا من الغرق رغم عدم إجادته السباحة، في حادث انقلاب أتوبيس مدرسي في ترعة على طريق الأربعين «نجع حمادي- أبوتشت».