طلب إحاطة جديد بشأن واقعة تعذيب أطفال بحضانة وسط الإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى شأن غياب الدور الرقابى للوزارة المنوط بها التفتيش وتشديد الرقابة الدورية على كافة الحضانات الموجودة بالإسكندرية، الأمر الذى كان نتيجته حدوث ممارسات تعذيب واعتداءات جسدية وانتهاكات لأطفال حضانة بوسط الإسكندرية.

وأضاف النائب، خلال الطلب، أن الواقعة تعد من أعنف الممارسات الإجرامية التى تمارس ضد الأطفال فى عمر الزهور داخل دور الحضانة بالمحافظة، الأمر الذى ينعكس على سلوكيات هؤلاء الأطفال فى المستقبل، وضرورة إحاطة المجلس في أسرع وقت بكافة الإجراءات التي اتخذتها وكالة الوزارة بالإسكندرية لغلق وإلغاء رخصة هذه الحضانة، وتحويل أصحاب الحضانة والقائمين عليها والمتسترين على ما بداخلها من انتهاكات للنيابة العامة؛ تمهيدا لإجراءات قانونية تصعيدية حيالهم.

وطالب النائب بضرورة إحاطة المجلس الموقر بأسباب القصور الرقابى للوزارة بالمحافظة فى مراجعة اشتراطات الترخيص وسير العمل لهذه الحضانات وإلغاء تراخيص أى حضانة غير مستوفاة لتلك الشروط فورا دون إبطاء.

وكانت تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة رقم ١٣٤ من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى وزير التربية والتعليم، ووزير التضامن الاجتماعي.

وتضمن الطلب سرعة التحقيقات في حضانة أطفال بمنطقة السلطان حسين وسط المدينة، والذي قام عدد من أولياء الأمور بتحرير محضر بواقعة الضرب بقسم باب شرقي بالإسكندرية، مع نزول لجان فورية لتقصي الحقائق من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على دور حضانات الأطفال والمناهج الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، خاصة محافظة الإسكندرية وذلك لحماية الأطفال والأجيال الصغيرة من خطر هذه الحضانات.

وسادت حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب تسريب لتسجيل صوتي لضرب وتعنيف طفلة داخل حضانة بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى افتضاح أمر هذه الحضانة بتعرض الكثير من الأطفال بالحضانة لحالة نفسية، لم يكن يعرف أولياء الأمور عنها شيئًا.