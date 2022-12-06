الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب إحاطة جديد بشأن واقعة تعذيب أطفال بحضانة وسط الإسكندرية

النائب محمد جبريل
النائب محمد جبريل

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى شأن غياب الدور الرقابى للوزارة المنوط بها التفتيش وتشديد الرقابة الدورية على كافة الحضانات الموجودة بالإسكندرية، الأمر الذى كان نتيجته حدوث ممارسات تعذيب واعتداءات جسدية وانتهاكات لأطفال حضانة بوسط الإسكندرية.

وأضاف النائب، خلال الطلب، أن الواقعة تعد من أعنف الممارسات الإجرامية التى تمارس ضد الأطفال فى عمر الزهور داخل دور الحضانة بالمحافظة، الأمر الذى ينعكس على سلوكيات هؤلاء الأطفال فى المستقبل، وضرورة إحاطة المجلس في أسرع وقت بكافة الإجراءات التي اتخذتها وكالة الوزارة بالإسكندرية لغلق وإلغاء رخصة هذه الحضانة، وتحويل أصحاب الحضانة والقائمين عليها والمتسترين على ما بداخلها من انتهاكات للنيابة العامة؛ تمهيدا لإجراءات قانونية تصعيدية حيالهم.

وطالب النائب بضرورة إحاطة المجلس الموقر بأسباب القصور الرقابى للوزارة بالمحافظة  فى مراجعة اشتراطات الترخيص وسير العمل لهذه الحضانات وإلغاء تراخيص أى حضانة غير مستوفاة لتلك الشروط فورا دون إبطاء.

وكانت تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة رقم ١٣٤ من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى وزير التربية والتعليم، ووزير التضامن الاجتماعي.

وتضمن الطلب سرعة التحقيقات في حضانة أطفال بمنطقة السلطان حسين وسط المدينة، والذي قام عدد من أولياء الأمور بتحرير محضر بواقعة الضرب بقسم باب شرقي بالإسكندرية، مع نزول لجان فورية لتقصي الحقائق من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على دور حضانات الأطفال والمناهج الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، خاصة محافظة الإسكندرية وذلك لحماية الأطفال والأجيال الصغيرة من خطر هذه الحضانات.

وسادت حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب تسريب لتسجيل صوتي لضرب وتعنيف طفلة داخل حضانة بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى افتضاح أمر هذه الحضانة بتعرض الكثير من الأطفال بالحضانة لحالة نفسية، لم يكن يعرف أولياء الأمور عنها شيئًا.

IMG-20221206-WA0033
IMG-20221206-WA0033
طلب إحاطة التضامن الاجتماعي غياب الدور الرقابى تعذيب واعتداءات جسدية حضانة بوسط الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة

ضبط 4 أطنان لحوم قبل البيع بأزيد من السعر فى المنوفية

«التوعية الأسرية والمجتمعية».. لقاء حوارى مفتوح بجامعة أسوان

الكرملين يعلن شروط روسيا لتسوية الحرب الأوكرانية

أهالى مريض يتعدون على طبيب و4 ممرضين وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟