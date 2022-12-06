الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب التقدم للحصول على رحلات عمرة للمعاقين فى السويس.. ما الشروط ؟

عادل الدكروني
عادل الدكروني

أعلن مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس، فتح باب التقدم للفوز بخمس رحلات عمرة لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وقال رئيس مجلس إدارة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة السويس عادل الدكروني إن المركز يقدم خمس رحلات عمرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يوم الإعاقة العالمي.

واضاف الدكروني أن الاخيتار يتم عن طريق إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين الذين توافرت لديهم الشروط المعلنة، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة أن شروط التقدم للمسابقة هي: ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء الحج أو العمرة من قبل، وان يكون من أصحاب الاعاقات المتوسطة، وأن يكون لديه جواز سفر ساري وكارت الخدمات المتكاملة.

وأشار الدكروني إلى أن المتقدم يشترط أن يكون غير قادر ماديا ، وان يستخرج طابعة تأمينية موجهة لمركز التأهيل، وأكد أن الفرصة متاحة للمعاقين فقط دون أسرهم.

ويفتح المركز باب التقدم للحصول على رحلة العمرة بدءً من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 ويمتد إلى يوم 
 الاحد الموافق 11 ديسمبر 2022،  من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وكان مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، قد أعلن في وقت سابق تفاصيل إطلاق أول مشروع خدمي لاستيراد سيارات للأشخاص ذوي الهمم.

وقال عادل الدكروني خلال مداخلة  ببرنامج 8 الصبح على قناة DMC، أن فكرة المشروع جاءت للحفاظ على هذه الفئة من عمليات النصب والاحتيال أو استغلال حالتهم في النصب والربح عن طريق إجراء عملية الشراء بطريقة مقننة، موضحا طريقة عملية شراء السيارات بالنسبة للمعاقين، حيث يختار الشخص السيارة التي يحتاجها ويقدم طلبًا للمركز، وبالتالي يقوم المركز بتقديم طلب للدول المستهدفة التي تشتري منها الدولة المصرية مثل تلك السيارات، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، كوريا وغيره من الدول.
 

العمرة السويس شروط القرعة المعاقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

8 سلع تقود الصادرات المصرية للارتفاع لـ4.1 مليار دولار خلال شهر

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

أحمد كريمة: لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق فى حال زواج زوجها من أخرى

سباق ساكن البيت الأبيض.. أبرز 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

هل يحق للزوج إخفاء زواجه الثانى عن زوجته الأولى؟.. أحمد كريمة يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟