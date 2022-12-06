فتح باب التقدم للحصول على رحلات عمرة للمعاقين فى السويس.. ما الشروط ؟

أعلن مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس، فتح باب التقدم للفوز بخمس رحلات عمرة لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وقال رئيس مجلس إدارة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة السويس عادل الدكروني إن المركز يقدم خمس رحلات عمرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يوم الإعاقة العالمي.

واضاف الدكروني أن الاخيتار يتم عن طريق إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين الذين توافرت لديهم الشروط المعلنة، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة أن شروط التقدم للمسابقة هي: ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء الحج أو العمرة من قبل، وان يكون من أصحاب الاعاقات المتوسطة، وأن يكون لديه جواز سفر ساري وكارت الخدمات المتكاملة.

وأشار الدكروني إلى أن المتقدم يشترط أن يكون غير قادر ماديا ، وان يستخرج طابعة تأمينية موجهة لمركز التأهيل، وأكد أن الفرصة متاحة للمعاقين فقط دون أسرهم.

ويفتح المركز باب التقدم للحصول على رحلة العمرة بدءً من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 ويمتد إلى يوم

الاحد الموافق 11 ديسمبر 2022، من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وكان مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، قد أعلن في وقت سابق تفاصيل إطلاق أول مشروع خدمي لاستيراد سيارات للأشخاص ذوي الهمم.

وقال عادل الدكروني خلال مداخلة ببرنامج 8 الصبح على قناة DMC، أن فكرة المشروع جاءت للحفاظ على هذه الفئة من عمليات النصب والاحتيال أو استغلال حالتهم في النصب والربح عن طريق إجراء عملية الشراء بطريقة مقننة، موضحا طريقة عملية شراء السيارات بالنسبة للمعاقين، حيث يختار الشخص السيارة التي يحتاجها ويقدم طلبًا للمركز، وبالتالي يقوم المركز بتقديم طلب للدول المستهدفة التي تشتري منها الدولة المصرية مثل تلك السيارات، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، كوريا وغيره من الدول.

