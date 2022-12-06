الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن الرداد يتحدث عن سر ارتباطه بوالدته بعد رحيل شقيقه ووالده

حسن الرداد ووالدته
حسن الرداد ووالدته

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع شقيقه فادي، والذي رحل في سن مبكر، ليلحق به والده في نفس العام.

 

قصة وفاة شقيقه وعلاقته بوالدته

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "أخويا توفى في 2003 وأمي كانت مميزة جدًا لأنها عمرها مازعلتني في حاجة ولا ضايقتني وهي منبع للطيبة والكرم ومجاملة لكل الناس وعلى طول هدايا دمياط منها لكل حبايبها". 

 

وأضاف: "أمي كانت فيضان حب واستحملت كتير علشاني لأني كان عندي انهيار بعد أخويا ووالدي لانهم توفوا في نفس العام ووالدي توفى صغير عنده 49 سنة أنا جربت حاجات كتير في الموت لقيته أنه كله مش زي بعضه الموت المفاجئ غير الكبير والصغير والمتحضر وفي النهاية كله مؤلم".

 

وتابع: "روحي  كانت في أمي وكنت متعلق بيها لدرجة كبيرة وأمي كانت صغيرة روحها ما بتكبرش وكانت صديقتي أرقص في البيت ترقص معايا ونفس الوقت كانت صوت العقل"، مؤكدًا أن لديه حالة إنكار لرحيل والدته ويتحدث عنها بالعقل رغم انه مؤمن بالموت ويعلم أنه حق، ولكن والدته بعد وفاة والده وشقيقه كانت كالحبل الذي انقطع برحيلها.

حسن الرداد والدته وفاة شقيقه حالة إنكار الموت رحيل

مواد متعلقة

حسن الرداد يؤدى مناسك العمرة لوالدته فى ذكرى ميلادها

إيمى سمير غانم رفقة زوجها حسن الرداد عبر «إنستجرام»

«كانت ظروف صعبة».. حسن الرداد يكشف كواليس وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

عن فيلم «تحت تهديد السلاح».. حسن الرداد: «أول مرة أقدم دور بهذا العمق»

إطلالات رومانسية.. إيمى سمير غانم تشارك متابعيها بصورها رفقة حسن الرداد

حسن الرداد: فيلم تحت تهديد السلاح قصة حقيقية وسعدت جدًا بنجاحه

حقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تونس تعلن إحباط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 543 مهاجرا

جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم سيصوت ضد تبنى البرلمان قرار عزل الرئيس

أقوال المجنى عليهم فى اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائرى دار السلام

وفاء السيد: «حسن ومرقص» ترك بصمة كبيرة لدى الجمهور

استشارى قلب: الحزن يؤدى للوفاة

نائب محافظ الوادى الجديد تشارك بفعاليات معرض «فوود أفريكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟