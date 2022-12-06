حسن الرداد يتحدث عن سر ارتباطه بوالدته بعد رحيل شقيقه ووالده

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع شقيقه فادي، والذي رحل في سن مبكر، ليلحق به والده في نفس العام.

قصة وفاة شقيقه وعلاقته بوالدته

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "أخويا توفى في 2003 وأمي كانت مميزة جدًا لأنها عمرها مازعلتني في حاجة ولا ضايقتني وهي منبع للطيبة والكرم ومجاملة لكل الناس وعلى طول هدايا دمياط منها لكل حبايبها".

وأضاف: "أمي كانت فيضان حب واستحملت كتير علشاني لأني كان عندي انهيار بعد أخويا ووالدي لانهم توفوا في نفس العام ووالدي توفى صغير عنده 49 سنة أنا جربت حاجات كتير في الموت لقيته أنه كله مش زي بعضه الموت المفاجئ غير الكبير والصغير والمتحضر وفي النهاية كله مؤلم".

وتابع: "روحي كانت في أمي وكنت متعلق بيها لدرجة كبيرة وأمي كانت صغيرة روحها ما بتكبرش وكانت صديقتي أرقص في البيت ترقص معايا ونفس الوقت كانت صوت العقل"، مؤكدًا أن لديه حالة إنكار لرحيل والدته ويتحدث عنها بالعقل رغم انه مؤمن بالموت ويعلم أنه حق، ولكن والدته بعد وفاة والده وشقيقه كانت كالحبل الذي انقطع برحيلها.