الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكلاب كانت بتجرى ورايا».. حسن الرداد يتحدث عن علاقته بالحيوانات قبل زواجه

حسن الرداد
حسن الرداد

تحدث الفنان حسن الرداد، عن علاقته بالحيوانات، مؤكدًا أنه منذ طفولته وله ذكريات سيئة مع القطط والكلاب.

وقال «الرداد»، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: «أتعاطف جدًا مع الحيوانات وأنقذت مرتين قطط  لكن ماليش فيهم؛ لأني مش بحب الحيوانات اللي حركتها سريعة، وذكرياتي معاهم مش حلوة، وكانت الكلاب دايمًا تجري ورايا لما أمي تبعتني لمكان، وأجري والكلاب تجري ورايا، والقطط كانت تخضني بسبب صوتها، وأنا في النادي أو طالع السلم وألاقيها تسيب الدنيا وتيجي تقعد جنبي». 

وأضاف: «أنقذت قطة في رأس البر، كانت فيه مطره شديدة، والقطة صغيرة كانت بتغرق، أخدتها وقعدتها في الشمس وجبتلها لبن».

وتابع: «لما تزوجت إيمي كنت بستغرب حبها الكبير للكلاب، وشوفت هي بتحب الحيوانات كأنها واحد من أولادها، إيمي ماشية على طول معها أكل للكلاب والقطط في عربيتها».

وأردف: «كنت في البيت وفي لحظة رومانسية لقيت إيمي بتقولي أنا بقيت بحبك زي الكلاب، بقولها دا مدح وألا ذم، قالتلي أنا كنت بقول لبابا أنا بحبك زي الكلاب، وأنا عندي ناس في قرايبي بيحبوا الكلاب». 

حسن الرداد الحيوانات القطط والكلاب ايمي راس البر

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