الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لحوم وكبدة وبرجر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

حملة بمحافظة البحيرة
حملة بمحافظة البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين برئاسة العقيد حسام البدرى، رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها المحاسب مجدي الخضر، والمهندس أشرف عبدالحميد وكيل مديرية التموين، وتسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عن ضبط 2 جزارين يقومان بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط والتحفظ على كمية كبيرة من اللحوم وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كما تم ضبط 3 هايبر ماركت للقيام ببيع كمية من اللحوم المجمدة والبورجر والسجق وفراخ بانية وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط والتحفظ على كميات كبيرة تقدر بحوالى 47 كجم وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 4 مطاعم لوجود كمية من اللحوم الطازجة والمجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بحوالى 16 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى أكد المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا، وذلك من أجل القضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم ، وكذلك الاهتمام بجميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

الأسواق والمحلات التجارة الداخلية العرض على النيابة العامة النيابة العامة حسام البدري حافظة البحيرة ضباط مباحث التموين صالحة للاستهلاك الآدمي

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