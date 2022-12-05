الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصابو حادث الدهس بـ«عزبة النخل»: «شوفنا الناس تحت العجلات»

ارشيفية
ارشيفية

تستمع نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى أقوال عدد من المصابين في واقعة دهس أتوبيس «ميني باص» لـ 11 مواطنًا أمام محل عصير بمنطقة عزبة النخل.

وقال المصابين إنهم أثناء تواجدهم أمام محل العصير ومرورهم بجانبه تفاجأوا بسائق «الميني باص» يفقد السيطرة والتحكم في السيارة التي يقودها أثناء هبوطه من أعلى الكباري فاصطدم بدراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، قبل أن يدهس باقي المواطنين أمام المحل ، مؤكدين أنهم شاهدوا آخرين أسفل عجلات الأتوبيس.

كانت تسلمت النيابة التقرير الفني لفحص الأتوبيس، وتبين أن سبب الحادث عدم وجود فرامل حيث أن السائق كان ينزل من الكوبري بسرعة عالية قبل اصطدامه بالناس ودهسهم، وعدم قدرته على التحكم في السيارة عقب اختلال عجلة القيادة منه، فوقع الحادث.


وانتقل فريق من نيابة عين شمس الجزئية، إلى مكان حادث دهس أتوبيس لعدد من المواطنين بمنطقة عين شمس لإجراء المعاينة التصويرية لكشف ملابسات الحادث.


أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث استعدادًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، ودفن 7 ضحايا في الحادث وتسليم الجثث لذويهم.


تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل.

المصابين دهس أتوبيس ميني باص منطقة عزبة النخل محل عصير دراجة بخارية التقرير الفني

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وائل لطفي

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